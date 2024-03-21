Bülent Çam'ın hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam nereli?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 10:06 - Güncelleme: 21 Mart 2024 10:15 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Çam kimdir, nereli, kaç yaşında? Deva Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Aydın'dan aday olan Bülent Çam'ın kariyer hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi