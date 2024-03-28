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Bünyamin Demir'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bünyamin Demir&#039;in hayatı ve biyografisi! AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Güngören'den aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Bünyamin Demir'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Bünyamin Demir'in hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında İlçe Belediye Başkan Adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından öne çıkıyor. Güngören'den aday olan Bünyamin Demir kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Bünyamin Demir'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi 

BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

Bünyamin Demir, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon Akçaabatlıdır. İlköğrenimine Almanya'da başladı. Orta ve lise öğrenimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesinde bitirdi. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra serbest mimar olarak iş hayatına atıldı. Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı altında lisansüstü eğitimini 2006 yılında bitirdi. 2010 yılında doktorasını tamamladı. 

AK Parti çatısı altında 2008 yılı itibariyle İstanbul Gençlik Kollarında çalışmaya başladı. Yönetim ve yürütme kurullarında birçok görevlerde yer aldı. 2014-2018 yılları arasında AK Parti MKYK yedek üyeliği yaptı. 6 Mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Bünyamin Demir, 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneğinin başkanı, 2017 yılında kurulan Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucuları arasında yer aldı. 2019 yılında Güngören Belediye Başkanlığına seçildi. 

 ileri düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Bünyamin Demir, evli ve dört çocuk babasıdır.

 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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