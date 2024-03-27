Burak Hasar'ın hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar aslen nereli?

Merakla beklenen 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini ve kariyer hayatlarını araştırıyor. Ankara'dan aday olan Burak Hasar kimdir, nerede doğdu, ne iş yapıyor? Burak Hasar'ın güncel mesleği nedir? Merak edilen detaylar haberimizde

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Ankara'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar'ın kimliği ve kariyeri merak ediliyor. Burak Hasar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Burak Hasar'ın eğitim durumu ve okuduğu okullar araştırılıyor. Evli mi, ne iş yapıyor? Burak Hasar'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik

BURAK HASAR KİMDİR?

Burak Hasar, 1975 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamladı. Ardından 1993 yılında İçel Anadolu Lisesinden mezun oldu.

Burak Hasar, Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde, Doktora ve Uzmanlık eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalında tamamladı. 2000 yılından bu yana kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniğinde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmakta.

2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Burak Hasar ''Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi'' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir.

İyi derecede İngilizce, orta derece Almanca bilen Burak Hasar, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.