Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Burak Hasar'ın hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar aslen nereli?

Burak Hasar'ın hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar aslen nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Burak Hasar&#039;ın hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar aslen nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini ve kariyer hayatlarını araştırıyor. Ankara'dan aday olan Burak Hasar kimdir, nerede doğdu, ne iş yapıyor? Burak Hasar'ın güncel mesleği nedir? Merak edilen detaylar haberimizde

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Ankara'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar'ın kimliği ve kariyeri merak ediliyor. Burak Hasar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Burak Hasar'ın eğitim durumu ve okuduğu okullar araştırılıyor. Evli mi, ne iş yapıyor? Burak Hasar'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik

BURAK HASAR KİMDİR?

Burak Hasar, 1975 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamladı. Ardından 1993 yılında İçel Anadolu Lisesinden mezun oldu.

Burak Hasar, Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde, Doktora ve Uzmanlık eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalında tamamladı. 2000 yılından bu yana kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniğinde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmakta.

2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Burak Hasar ''Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi'' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir.

İyi derecede İngilizce, orta derece Almanca bilen Burak Hasar, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Bahadır kimdir, nereli? AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır hayatı ve biyografisi - BiyografiHakan Bahadır kimdir, nereli? AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır hayatı ve biyografisiAbdullah Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisi - BiyografiAbdullah Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisiAbdullah Küçükoğlu kimdir, nereli? AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisi - BiyografiAbdullah Küçükoğlu kimdir, nereli? AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisiBerk Hacıgüzeller'in hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller'in mesleki kariyeri - BiyografiBerk Hacıgüzeller'in hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller'in mesleki kariyeriMustafa Naim Yağcı kimdir, nereli? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisi - BiyografiMustafa Naim Yağcı kimdir, nereli? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisiHatice Uçar'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar'ın mesleki kariyeri - BiyografiHatice Uçar'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar'ın mesleki kariyeriFatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisi - BiyografiFatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisiAzize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli? - BiyografiAzize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli?Sibel Temel'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Sibel Temel kimdir? - BiyografiSibel Temel'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Sibel Temel kimdir?Helin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in biyografisi - BiyografiHelin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...