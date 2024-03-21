Cenap Ekinci'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci'nin vaatleri

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır'dan aday olan Cenap Ekinci'nin eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Diyarbakır için seçim çalışmaları neler? Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Cenap Ekinci'nin hayatına dair detaylar haberimizde

Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? 2024 yerel seçimlerinde aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci'nin kim olduğu ve hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cenap Ekinci'nin eğitim durumu ne, hangi okuldan mezun oldu? Diyarbakır için vaatleri neler? Cenap Ekinci'nin hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde

CENAP EKİNCİ KİMDİR?

Cenap Ekinci, 1974 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Ekinci, Çapa Tıp Fakültesinde Embriyoloji ve Histoloji uzmanlığı yaptı. 2016 yılında tıpta doçentlik unvanına kavuştu. Dicle Üniversitesi rektörü başdanışmanlığından istifa ederek siyasi hayata adım attı

İyi derecede İngilizce bilen Cenap Ekinci, evli ve 3 çocuk babasıdır.