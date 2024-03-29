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Haberler > Biyografi > Çoşkun Ünal'ın hayatı ve biyografisi! CHP Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Çoşkun Ünal kimdir?

Çoşkun Ünal'ın hayatı ve biyografisi! CHP Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Çoşkun Ünal kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çoşkun Ünal&#039;ın hayatı ve biyografisi! CHP Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Çoşkun Ünal kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında Kızılcahamam'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Çoşkun Ünal kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Çoşkun Ünal'ın kimliği ve kariyer hayatı araştırılıyor. Çoşkun Ünal'ın eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

Merakla beklenen 2024 yerel seçimler kapsamında seçmenler belediye başkan adaylarının kimliğini ve kariyer hayatını araştırıyor. Kızılcahamam'dan aday olan belediye başkan adayı Çoşkun Ünal kimdir, aslen nereli, ne zaman doğdu? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Kariyer hayatı ne zaman başladı? Çoşkun Ünal'ın hayatı hakkındaki bilgiler ve detayları derledik 

ÇOŞKUN ÜNAL KİMDİR?

Çoşkun Ünal, 1966 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Orhangazi İlköğretim okulunda tamamladı. Kızılcahamam Lisesinden 1983 yılında mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Askerlik görevinden geldikten sonra iş hayatına başladı. 1990'dan bu yana ticaret ile uğraştı. 1995 yılında MHP İlçe Sekreterliği görevini yerine getirdi. 2 sene sonra MHP İlçe Başkanlığına seçildi. Ankara İl Genel Meclis Üyeliğine seçilen Çoşkun Ünal, 2004 yılında Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı oldu.

2009 ve 2014 yılları arasında Kızılcahamam Belediye Başkanlığı yapan Çoşkun Ünal, evli ve 4 çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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