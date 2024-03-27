Cüneyt Oğuz'un hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un mesleki kariyeri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un kimliği ve mesleki kariyeri araştırılıyor. Cüney Oğuz kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Cüneyt Oğuz'un hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde

Merakla beklenen 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İzmir'den aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Cüneyt Oğuz'un eğitim durumu nedir, ne iş yapıyor? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

CÜNEYT OĞUZ KİMDİR?

Cüneyt Oğuz, 1971 yılında İzmir'de doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladı. Ardından İngiltere'ye giden Oğuz, yüksek eğitimini tamamladı. Londra'da yaşadığı süre boyunca yatırım bankacılığı alanında çalışmalar yaptı ve serbest ticaret ile uğraştır. Lonra'da geçirdiği 17 senenin sonunda 2014 yılında İzmir'e döndü. Cüneyt Oğuz, halen inşaat ve gayrimenkul sektöründe çalışmaktadır.