Davut Sakarsu hayatı ve biyografisi! CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu kimdir, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu'nun hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Davut Sakarsu'nun kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu'nun hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Davut Sakarsu evli mi, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde..

DAVUT SAKARSU KİMDİR?

Bayındır Şoförler Odası Başkanı olan Davut Sakarsu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

Sakarsu'nun seçim vaatleri arasında; kapalı pazar yeri, şehir içi ulaşım, belediye dershanesi ve etüt merkezi, hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi gibi projeler yer alıyor.