Ömer Eşki hayatı ve biyografisi! CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki'nin hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Ömer Eşki'nin kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki'nin hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde..

ÖMER EŞKİ KİMDİR?

Ömer Eşki, 3 Haziran 1986 yılında doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü ve Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı.

Siyasi hayatına 2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları'nda başladı. Çeşitli görevler üstlendikten sonra 2007-2010 yılları arasında CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevini sürdürdü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Bornova Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.