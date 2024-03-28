Yüksel Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! CHP Güngören Belediye Başkan Adayı Yüksel Yalçın kimdir?

31 Mart yerel seçimler kapsamında CHP'den aday gösterilen Güngören Belediye Başkan Adayı Yüksel Yalçın'ın kimliği ve kariyer hayatı araştırılıyor. Yüksel Yalçın kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Yüksel Yalçın'ın hayatına dair detaylar haberimizde

31 Mart Pazar günü yerel seçimler gerçekleşiyor. Seçmenler, İlçe Belediye Başkan Adaylarına oy vermek için sandık başında buluşacak. Yerel seçimler kapsamında Güngören'den aday olan Yüksel Yalçın kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yüksel Yalçın kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Kariyer hayatı ne zaman başladı? İşte, hayatı ve biyografisi

YÜKSEL YALÇIN KİMDİR?

Yüksel Yalçın, 1970 yılında dünyaya geldi. 1991'de Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Yalçın, Beykent Üniversitesi Genel İşletmecilik alanında yüksek lisansını tamamladı. Halen, İstanbul Aydın Üniversitesinde İşletme Doktora Programına devam etmektedir.

İş hayatına 1992 yılında, otomotiv sektöründe Kalite Yönetimi ve aydınlatma sektöründe Üretim Planlama ve Kalite Yönetimi alanında giriş yaptı. Daha sonra kendi danışmanlık şirketini kurma şansını yakalayan Yalçın, birçok firma için Yönetim Sistemleri Danışmanlık alanında hizmetler verdi.

Yüksel Yalçın, uluslararası markalardan biri olan Japon ortaklı Öztiryakiler Firması'nda Genel Müdürlük yaptı ve 2020'den itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden İstanbul Enerji A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atandı.