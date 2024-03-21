Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Davut Güloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir?

Davut Güloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Davut Güloğlu&#039;nun hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Düzce'den aday olan Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun kariyer hayatı nasıl, evli mi? Davut Güloğlu'ya dair merak edilen detaylar haberimizde...

Düzce'den aday olan Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayının kim olduğu merak konusu. Davut Güloğlu'nun kariyer hayatı nasıl, eğitim durumu nedir? Evli mi? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik. 

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Sanatçı olan Davut Güloğlu, 1972 yılında Rize'de dünyaya geldi. On bir çocuklu ailenin yedinci çocuğudur. Lise öğrenimini yarıda bırakan Güloğlu, Altı yıl Rize'nin, amatör futbol kulüplerinde futbol oynadı. 1991 yılında İstanbul' gelen Davut Güloğlu aile işleriyle ilgilenirken bir yandan da müzik eğitimi aldı ve yaptığı şarkılar ile ünü geniş kitlelere yayıldı. 

Siyasi hayatına 2022 yılında Yeniden Refah Partisi'nde Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak adım attı. Davut Güloğlu, 2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. Sıradan aday gösterildi.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadir Çalışıcı'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir? - BiyografiKadir Çalışıcı'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir?Mehmet Ziya Buyankara kimdir? Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı M. Ziya Buyankara'nın biyografisi - BiyografiMehmet Ziya Buyankara kimdir? Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı M. Ziya Buyankara'nın biyografisiSedat Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın'ın vaatleri - BiyografiSedat Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın'ın vaatleriİsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer'in biyografisi - Biyografiİsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer'in biyografisiZekai Narin'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdir - BiyografiZekai Narin'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdirŞafak Soy'un hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kimdir - BiyografiŞafak Soy'un hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kimdirFaruk Bayrakdar'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar nereli - BiyografiFaruk Bayrakdar'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar nereliMehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim'in biyografisi - BiyografiMehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim'in biyografisiCenap Ekinci'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci'nin vaatleri - BiyografiCenap Ekinci'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci'nin vaatleriSuat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç'ın biyografisi - BiyografiSuat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç'ın biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...