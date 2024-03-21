Davut Güloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Düzce'den aday olan Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun kariyer hayatı nasıl, evli mi? Davut Güloğlu'ya dair merak edilen detaylar haberimizde...

Düzce'den aday olan Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayının kim olduğu merak konusu. Davut Güloğlu'nun kariyer hayatı nasıl, eğitim durumu nedir? Evli mi? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik.

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Sanatçı olan Davut Güloğlu, 1972 yılında Rize'de dünyaya geldi. On bir çocuklu ailenin yedinci çocuğudur. Lise öğrenimini yarıda bırakan Güloğlu, Altı yıl Rize'nin, amatör futbol kulüplerinde futbol oynadı. 1991 yılında İstanbul' gelen Davut Güloğlu aile işleriyle ilgilenirken bir yandan da müzik eğitimi aldı ve yaptığı şarkılar ile ünü geniş kitlelere yayıldı.

Siyasi hayatına 2022 yılında Yeniden Refah Partisi'nde Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak adım attı. Davut Güloğlu, 2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. Sıradan aday gösterildi.