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Haberler > Biyografi > Deniz Köken'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kimdir?

Deniz Köken'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deniz Köken&#039;in hayatı ve biyografisi! AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimler kapsamında vatandaşlar oy vereceği ilçe belediye başkan adaylarının biyografilerini ve kariyer hayatlarını araştırıyor. Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 yerel seçimleri Pazar günü gerçekleşecek. Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eyüpsultan'dan aday olan Deniz Köken kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Siyasi kariyer hayatı nasıl? Deniz Köken'in hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve daha fazla içeriğimizde

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

Deniz Köken, 1964 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Erken dönemde iş hayatına atılan Köken, 1984-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde memurluk görevini ifa etti. 1989 yılında farklı bir sektöre geçerecek Bankacılık alanında çeşitli görevlerde bulundu. 

Deniz Köken, 1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak bulundu ve aynı zaman da Eyüp Musiki Vakfının da Kurucuları arasında yer alıyor. 1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürdü.

2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Deniz Köken, 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2009-2014 yılları arasında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ve 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Deniz Köken, aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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