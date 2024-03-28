Emine Helil İnay Kınay hayatı ve biyografisi! CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Emine Helil İnay Kınay kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Emine Helil İnay Kınay evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

EMİNE HELİL İNAY KINAY KİMDİR?

Helil Kınay, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kamuda Çevre Mühendisi olarak çalışmıştır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulundu. 28. Dönem CHP İzmir Milletvekili Adayı olarak gösterildi. Kınay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkan Adayı gösterildi.