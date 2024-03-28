Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Eren Ali Bingöl kimdir? CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl'ün biyografisi

Eren Ali Bingöl kimdir? CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl'ün biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eren Ali Bingöl kimdir? CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl&#039;ün biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimler kapsamında Tuzla'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl'ün kimliği ve kariyer hayatı seçmenler tarafından merak ediliyor. Eren Ali Bingöl kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Eren Ali Bingöl'ün hayatına dair merak edilen detaylar içeriğimizde

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Tuzla İlçe Belediye Başkan Adayı Eren Bingöl'ün merak edilen biyografisini araştırdık. Eren Ali Bingöl kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Güncel mesleği nedir? Eren Ali Bingöl'ün hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik 

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2000 yılından bu yana Tuzla’da ikamet etmektedir. Lise öğrenimini  Ortadoğu Kolejinde tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ardından, Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüttü. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif katılım sağladı.

Siyasi hayata ilk adımını18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak adım attı. Gençlik kollarında hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği ve ilçe hukuk komisyonu başkanlığı, ilçe seçim kurulu üyeliği gibi çeşitli  görevlerde aktif rol aldı. 2019 yılında İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından biri olarak Tuzla İlçe Başkanlığına seçilen Eren Ali Bingöl, İlçe Başkanlığı görevi süresince Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi önemli sorunlar üzerine çalışmalar yaptı.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sema Bodur kimdir? CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı ve biyografisi - BiyografiSema Bodur kimdir? CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı ve biyografisiSinem Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'ın mesleki kariyeri - BiyografiSinem Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'ın mesleki kariyeriİsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisi - Biyografiİsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisiErman Uzun hayatı ve biyografisi! CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir? - BiyografiErman Uzun hayatı ve biyografisi! CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir?Nilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi! CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? - BiyografiNilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi! CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir?Mustafa Turan kimdir? CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan hayatı ve biyografisi - BiyografiMustafa Turan kimdir? CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan hayatı ve biyografisiAlper Yeğin kimdir? CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'in biyografisi - BiyografiAlper Yeğin kimdir? CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'in biyografisiSelçuk Balkan kimdir? CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri - BiyografiSelçuk Balkan kimdir? CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleriTanju Çelik'in hayatı ve biyografisi! CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kimdir, nereli? - BiyografiTanju Çelik'in hayatı ve biyografisi! CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kimdir, nereli?Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın mesleki kariyeri - BiyografiHüseyin Karakaya'nın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın mesleki kariyeri
Sonraki Haber Yükleniyor...