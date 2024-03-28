Eren Ali Bingöl kimdir? CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl'ün biyografisi

31 Mart yerel seçimler kapsamında Tuzla'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl'ün kimliği ve kariyer hayatı seçmenler tarafından merak ediliyor. Eren Ali Bingöl kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Eren Ali Bingöl'ün hayatına dair merak edilen detaylar içeriğimizde

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Tuzla İlçe Belediye Başkan Adayı Eren Bingöl'ün merak edilen biyografisini araştırdık. Eren Ali Bingöl kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Güncel mesleği nedir? Eren Ali Bingöl'ün hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2000 yılından bu yana Tuzla’da ikamet etmektedir. Lise öğrenimini Ortadoğu Kolejinde tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ardından, Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüttü. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif katılım sağladı.

Siyasi hayata ilk adımını18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak adım attı. Gençlik kollarında hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği ve ilçe hukuk komisyonu başkanlığı, ilçe seçim kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde aktif rol aldı. 2019 yılında İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından biri olarak Tuzla İlçe Başkanlığına seçilen Eren Ali Bingöl, İlçe Başkanlığı görevi süresince Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi önemli sorunlar üzerine çalışmalar yaptı.