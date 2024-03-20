Erkan İrven kimdir? Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven'in biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 20:20 - Güncelleme: 20 Mart 2024 20:33 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan İrven'in eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Van'dan aday olan Erkan İrven'in seçim vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Erkan İrven'İn hayatı ve biyografisi