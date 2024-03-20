Erkan İrven kimdir? Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven'in biyografisi
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan İrven'in eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Van'dan aday olan Erkan İrven'in seçim vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Erkan İrven'İn hayatı ve biyografisi
31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında vatandaşlar belediye başkan adaylarını seçecek. Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven kimdir, nereli, kaç yaşında? Van'dan aday olan Erkan İrven eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Van için vaatleri neler? Erkan İrven'in biyografisine dair merak edilen detayları araştırdık
ERKAN İRVEN KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven, avukat ve üniversite mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi