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Haberler > Biyografi > Erman Uzun hayatı ve biyografisi! CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir?

Erman Uzun hayatı ve biyografisi! CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erman Uzun hayatı ve biyografisi! CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun'un hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun'un hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Erman Uzun'un eğitimi, kariyerine dair detaylar haberimizde...

ERMAN UZUN KİMDİR?

Erman Uzun, 10 Aralık 1991 yılında İzmir'de doğdu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde tamamladı. İş hayatına Gazetecik ile başlayan Uzun, yerel bir gazete çıkarmaya başladı. Aktif siyasi hayata başladıktan sonra gazetecilik mesleğini bırakarak aile şirketlerinde Turizm sektöründe çalışmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında otel işletmeciliği yapmaktadır. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyesidir.

Aktif siyasi hayata üniversite eğitimi sonrası CHP'ye katılarak başlayan Erman Uzun, ilçe kongre delegelikleri, iki dönem Narlıdere Gençlik Kolları Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2019 yılı yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlendi. 4 yıl Belediye Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü olarak görev aldı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 

 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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