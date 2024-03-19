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Haberler > Biyografi > Ersan Bilgin kimdir? Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Bilgin'in biyografisi

Ersan Bilgin kimdir? Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Bilgin'in biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ersan Bilgin kimdir? Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Bilgin&#039;in biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Bilgin kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Ersan Bilgin'in Antalya için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Bilgin'in eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl, evli mi? Detaylar haberimizde...

2024 Yerel seçim hazırlıkları devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri ve vaatleri vatandaşlar tarafından dikkat çekiyor. Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Bilgin kim, nereli, kaç yaşında? Antalya'dan aday olan Ersan Bilgin'in eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? Yerel seçimlere dair pek çok konu dikkat çekmeye devam ediyor. Esan Bilgin'in hayatı hakkında bilgiler ve detaylar içeriğimizde

ERSAN BİLGİN KİMDİR?

Ersan Bilgin, 1978 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Marmara Üniversite İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan Bilgin, özel sektörde eğitim danışmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Derneği kuruculuğu ve başkanlığı ve 2 dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeliği yaptı. 

Refah Partisi İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği, Antalya Şubesi Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde Genel Merkez Seçim Karargahında seçim bütçesinden sorumlu olarak görev yaptı. 

Saadet Partisi'nde çeşitli dönemlerde Milletvekili adaylıkları yapan Ersan Bilgin, evli ve 5 çocuk babasıdır.  

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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