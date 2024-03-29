Ertunç Güngör'ün hayatı ve biyografisi! CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör aslen nereli?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör'ün biyografisi seçmenler tarafından araştırılıyor. Ertunç Güngör kimdir, nerede yaşıyor, kaç yaşında? Vatandaşlar belediye başkan adaylarını merak ediyor. İşte, detaylar

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim çalışmaları hala devam ederken İlçe Belediye Başkan Adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri öne çıkıyor. CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kimdir, memleketi neresi, ne iş ile uğraşıyor? Ertunç Güngör nerede yaşıyor, hangi bölümden mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi

ERTUNÇ GÜNGÖR KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı olan Ertunç Güngör, Nallıhan'da ikamet etmekte ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.