Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Ertunç Güngör'ün hayatı ve biyografisi! CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör aslen nereli?

Ertunç Güngör'ün hayatı ve biyografisi! CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör aslen nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ertunç Güngör&#039;ün hayatı ve biyografisi! CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör aslen nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör'ün biyografisi seçmenler tarafından araştırılıyor. Ertunç Güngör kimdir, nerede yaşıyor, kaç yaşında? Vatandaşlar belediye başkan adaylarını merak ediyor. İşte, detaylar

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim çalışmaları hala devam ederken İlçe Belediye Başkan Adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri öne çıkıyor. CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kimdir, memleketi neresi, ne iş ile uğraşıyor? Ertunç Güngör nerede yaşıyor, hangi bölümden mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi 

ERTUNÇ GÜNGÖR KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı olan Ertunç Güngör, Nallıhan'da ikamet etmekte ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in biyografisi - BiyografiVeli Gündüz Şahin kimdir? CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in biyografisiÇoşkun Ünal'ın hayatı ve biyografisi! CHP Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Çoşkun Ünal kimdir? - BiyografiÇoşkun Ünal'ın hayatı ve biyografisi! CHP Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Çoşkun Ünal kimdir?Satılmış Karakoç'un hayatı ve biyografisi! CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç nereli? - BiyografiSatılmış Karakoç'un hayatı ve biyografisi! CHP Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç nereli?Levent Koç'un hayatı ve biyografisi! CHP Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir? - BiyografiLevent Koç'un hayatı ve biyografisi! CHP Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir?İsa Kaplan kimdir? CHP Bala Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan'ın hayatı ve biyografisi - Biyografiİsa Kaplan kimdir? CHP Bala Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan'ın hayatı ve biyografisiYakup Odabaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı nereli? - BiyografiYakup Odabaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı nereli?Çağatay Güç hayatı ve biyografisi! CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kimdir, nereli? - BiyografiÇağatay Güç hayatı ve biyografisi! CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kimdir, nereli?Şakir Başaran hayatı ve biyografisi! CHP Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kimdir, nereli? - BiyografiŞakir Başaran hayatı ve biyografisi! CHP Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kimdir, nereli?Saniye Bora Fıçı hayatı ve biyografisi! CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kimdir, nereli? - BiyografiSaniye Bora Fıçı hayatı ve biyografisi! CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kimdir, nereli?Emine Helil İnay Kınay hayatı ve biyografisi! CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kimdir? - BiyografiEmine Helil İnay Kınay hayatı ve biyografisi! CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...