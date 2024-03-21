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Haberler > Biyografi > Faruk Bayrakdar'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar nereli

Faruk Bayrakdar'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar nereli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faruk Bayrakdar&#039;ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar nereli

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar kimdir, nereli, kaç yaşında? Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Bolu'dan aday olan Faruk Bayrakdar'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Bolu'dan aday olan Faruk Bayrakdar'ın kariyer hayatı araştırılıyor. Evli mi? Bolu için vaatleri neler? Faruk Bayrakdar'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik 

FARUK BAYRAKDAR KİMDİR?

Faruk Bayrakdar, 1978 yılında Bolu'nun Sümer Mahallesinde dünyaya geldi. Sırasıyla İlköğretimini Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini Bolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetim Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

İş hayatına 1999 yılında mermer sektöründe yönetici olarak başladı. Farklı alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu. 2011 yılında Abant Granit Mermer adında kendi şirketini kurdu. Fazilet Partisi, Saadet Partisi, Refah Partisi'nin çeşitli kademelerinde görevler aldı. Yeniden Refah Partisi İl Kurucular Kurulu Üyesi ve Bolu Merkez İlçe Başkanı olarak görevler yaptı. 

Faruk Bayrakdar, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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