Fatih Karahan kimdir? Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Bilgin'in hayatı

2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Bilgin kim, nereli, kaç yaşında? Aydın için vaatlerini açıkladı mı? 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının kim olduğu merak ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kim olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan kimdir? Aydın'dan aday olan Fatih Karahan nereli, ne iş yapıyor? Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan'ın eğitim durumu nedir, evli mi? Fatih Karahan'ın hayatı hakkında merak edilenler içeriğimizde

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, 1978 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Karahan, 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümünden mezun oldu. 2000-2002 yılları arasında Sivas Belediyesi halk ekmek fabrikası müdürlüğü görevine getirildi. 2012 yılında gıda üzerine faaliyet gösteren kendi şirketini kurdu.

Gençlik yıllarında Milli Görüş Harekatına katıldı ve çeşitli görevler aldı. İlerleyen zamanlarda Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, Saadet Partisi Muğla İl Başkanlığı görevini yerine getiren Fatih Karahan, şu an Aydın Saadet Partisi İl başkan yardımcılığı görevini ifa etmekte

2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Fatih Karahan'ın,27.dönem Saadet Partisi milletvekilliği adaylığı ve 2015 yılı Aydın Efeler Belediye Meclis üyeliği bulunmakta.