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Haberler > Biyografi > Fatih Keleş'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş kimdir?

Fatih Keleş'in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Keleş&#039;in hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkna Adayı Fatih Keleş kimdir, nereli, kaç yaşında? Zonguldak'tan aday olan Deva Partisi Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş'in eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Zonguldak için vaatleri neler? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adayları seçim vaatlerini vatandaşlar ile paylaşıyor. Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş'in vaatleri neler? Zonguldak'tan aday olan Fatih Keleş kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Fatih Keleş'in eğitim durumu nedir, kaç yaşında? Fatih Keleş'İn kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fatih Keleş'in hayatına dair merak edilen detayları sizler için derledik 

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Fatih Keleş, 1978 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Zonguldak'ta tamamlayan Keleş, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılından itibaren ticaret ile uğraşan Fatih Keleş, Türk Kızılayı Zonguldak Şube Yöneticisidir. Ayrıca Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanıdır. 

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş, evli ve iki kız çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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