Fatma Altuntaş kimdir, nereli? Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş'ın biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş'a dair merak edilen detaylar haberimizde...

Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı kimdir, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2024 yerel seçimler kapsamında Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? Nevşehir'den aday olan Fatma Altuntaş'ın seçim vaatleri neler? Evli mi? Fatma Altuntaş hakkında merak edilenleri derledik

FATMA ALTUNTAŞ KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş, lise mezunu ve hasar danışmanıdır.