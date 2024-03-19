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Haberler > Biyografi > Fatma Canan Uçar'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Canan Uçar hakkında bilgiler

Fatma Canan Uçar'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Canan Uçar hakkında bilgiler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatma Canan Uçar&#039;ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Canan Uçar hakkında bilgiler

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Canan Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Canan Uçar'ın mesleği nedir, hangi okuldan mezun oldu? Erzurum için vaatlerini açıkladı mı? yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Fatma Canan Uçar hakkında merak edilenleri araştırdık. Detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Canan Uçar kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Erzurum için vaatlerini açıkladı mı? Yerel seçimlere dair pek çok konu merak edilmeye devam ediyor. Fatma Canan Uçar'ın eğitim durumu nedir, hangi okudan mezun oldu? Evli mi? Fatma Canan Uçar'ın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için cevapladık 

FATMA CANAN UÇAR KİMDİR?

Fatma Canan Uçar, 1969 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra 1991'de  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokullarını bitirdi. Şu an Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimine devam etmekte. Fatma Canan Uçar, İyi Parti Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevi ile siyasete adımını attı. 

2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Fatma Canan Uçar, evli ve 3 çocuk annesidir.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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