Gülistan Sönük kimdir? Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük'ün biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 10:11 - Güncelleme: 25 Mart 2024 10:25 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Batman için vaatlerini açıkladı mı? 2024 Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Gülistan Sönük'ün eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi