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Haberler > Biyografi > Gülistan Sönük kimdir? Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük'ün biyografisi

Gülistan Sönük kimdir? Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük'ün biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gülistan Sönük kimdir? Dem Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük&#039;ün biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Batman için vaatlerini açıkladı mı? 2024 Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Gülistan Sönük'ün eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Batman'dan aday olan belediye başkan adayı Gülistan Sönük kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Gülistan Sönük'ün eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Batman halkı için vaatleri neler? Gülistan Sönük'ün hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık 

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR?

Gülistan Sönük, 1993 yılında Batman'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kozluk ilçesinde tamamladı. Daha sonra Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üniversitede eğitim aldı. Gülistan Sönük, 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Batman, Kozluk'un Bekirhan Beldesinden Belediye Eş Başkan Adayı olarak siyasi hayatına adımını attı. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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