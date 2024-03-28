Hamit Öncü'nün hayatı ve biyografisi! AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü'nün siyasi kariyeri

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar ilçe belediye başkan adaylarının biyografilerini ve seçim çalışmalarını araştırıyor. Esenyurt'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü'nün biyografisi ve kariyer hayatı merak ediliyor. Hamit Öncü kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Yerel seçimlere dair pek çok konu gündeme geliyor. Hamit Öncü'nün hayatı hakkında bilgiler ve detaylar içeriğimizde

HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?

Hamit Öncü, 1 Ocak 1957 yılında dünyaya geldi. İlköğrenimini Mardin Yatılı İlkokulunda tamamladıktan sonra Dicle öğretmen Lisesinden mezun oldu. Ardından eğitimini Mardin Eğitim Enstitüsünde tamamladı. Meslek hayatına öğretmen olarak başladı ve daha sonra idarecilik görevlerinde bulundu.

Siyasi hayatına ilk adımını 1994 yılında Refah Partisi'nin Kıraç Belediye Başkan Adayı olarak attı.2004 yılında Ak Parti'nin Kıraç Belediye Başkan Adayı oldu. 2009-2014 yıllarında 5 yıl süreyle İstanbul İl Genel Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi ve 2015 yılında Ak Parti’den Milletvekili aday adayı oldu. 2019 yılında Esenyurt İlçesinde Belediye Başkanı aday adayı olarak görev aldı. Hamit Öncü, Esenyurt Belediyesinde Ak Parti Meclis Üyesi olarak görev yapmakta ve Meclis Başkan Vekili olarak aktif görevde bulundu.

Arapça, Kürtçe ve orta düzeyde Fransızca bilen Hamit Öncü, evli, 3 çocuk babası ve 2 torun sahibidir.