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Haberler > Biyografi > Hamza Milli'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir?

Hamza Milli'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamza Milli&#039;nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini merak ediyor. Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hamza Milli'nin hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Adana'dan aday olan Hamza Milli'nin eğitim durumu ve kariyer hayatı araştırılıyor. Hamza Milli'nin Adana için vaatleri neler? Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Milli'ye dair merak edilen ayrıntıları sizler için derledik 

HAMZA MİLLİ KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hamza Milli, üniversite mezunu ve çiftçilik ile uğraşmaktadır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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