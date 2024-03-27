Haydar Ali Yıldız'ın biyografisi! AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız kimdir?

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? 31 Mart yerel seçimler kapsamında vatandaşlar ilçeler için oy verecekleri belediye başkan adaylarının biyografilerini, kariyer hayatlarını araştırıyor. Haydar Ali Yıldız'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatına ne zaman başladı? Detaylar içeriğimizde

31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler seçimleri gerçekleşecek. Beyoğlu Belediye Başkan Adayı kimdir? Beyoğlun'dan aday olan Haydar Ali Yıldız kimdir, kaç yaşında, nerede doğdu? Beyoğlu için seçim çalışmaları neler? Haydar Ali Yıldız'ın biyografisi ve kariyer hayatı araştırılıyor. Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

Haydar Ali Yıldız, 1971 yılında Rize'de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında kendisine ait hukuk bürosunu açarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Haydar Ali Yıldız AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Birim Başkanlığı, Teşkilat Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 ve 2004 seçimlerinde Beyoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini icra etti. 2004 yılından itibaren AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkan Yardımcılığı- İl Seçim İşleri Balkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görevler aldı.

Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.