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Haberler > Biyografi > Hazal Aras'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras nereli?

Hazal Aras'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hazal Aras&#039;ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ağrı'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Hazal Aras kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri öne çıkıyor. Hazal Aras'ın kariyer hayatı nasıl, kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini ve seçim vaatlerinin merak ediyor. Ağrı'dan aday olan belediye başkan adayı Hazal Aras kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ağrı için vaatlerini açıkladı mı? Hazal Aras'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okuldan mezun oldu? Hazal Aras'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık 

HAZAL ARAS KİMDİR?

Hazal Aras, 1975 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İnönü Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. 2004 yerel seçimlerinde Ağrı DEHAP İl Genel Meclis Üyeliği seçilerek siyasi hayatına ilk adımını attı. Ardından DTP Ağrı İl Kongresinde İl yöneticiliğine, DTP 1. Olağan Kongresinde ise PM üyeliğine seçildi.

Hazal Aras, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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