Hikmet Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan'ın biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2024 yerel seçimler kapsamında vatandaşlar adayların biyografilerini sorguluyor. Hikmet Kaplan'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Güncel mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları kapsamında belediye başkan adaylarının hayatları ve seçim vaatleri öne çıkıyor. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Hikmet Kaplan'ın Diyarbakır için vaatleri neler? Belediye başkan adayı Hikmet Kaplan'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Hikmet Kaplan'ın hayatına dair merak edilen bilgileri sizler için araştırdık

HİKMET KAPLAN KİMDİR?

Hikmet Kaplan, 1976 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Tavuklu köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Tavuklu köyünde tamamladı. Erken yaşlarda iş hayatına başladı ve başarılı bir iş insanı oldu. Kürtçe ve Zazaca dillerini iyi derecede bilen Kaplan, evli ve 4 çocuk babasıdır.