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Haberler > Biyografi > Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın mesleki kariyeri

Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hüseyin Karakaya&#039;nın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya&#039;nın mesleki kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde Kartal'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın kimliği ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hüseyin Karakaya kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Evli mi? Hüseyin Karakaya'nın hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde

31 Mart 2024 yerel seçimler kapsamında Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın biyografisi araştırılıyor. Kartal'dan aday olan Hüseyin Karakaya kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Hüseyin Karakaya'nın kariyer hayatı nasıl başladı, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi 

HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR?

Hüseyin Karakaya, 1961 yılında Erzurum Horasan'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Adana Erkek Lisesinden okul birincisi olarak mezun oldu. Ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesini bitirdi ve mimar olarak mesleki hayatına ilk adımını attı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok mimari proje ve inşaatları gerçekleştirdi.

Hüseyin Karakaya, 9. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği ve 2014-2019 yılları arasında AK Parti Kartal ve İBB Meclis üyesi olarak görevlerini başarıyla ifa etti. Daha sonra Kartal Belediyesi İmar Komisyon üyeliği, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkan Vekilliği, AK Parti İBB Grup Yönetimi, İBB Belediye Başkanı teknik danışmanlığı dahil olmak üzere birçok farklı görevde yer aldı.

İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Hüseyin Karakaya, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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