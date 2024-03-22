İbrahim Atmaca'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca kimdir?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mardin'den aday olan İbrahim Atmaca'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? İbrahim Atmaca'ya dair merak edilen detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mardin'den aday olan İbrahim Atmaca'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. İbrahim Atmaca'nın Mardin için vaatleri neler? Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca'nın hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için araştırdık

İBRAHİM ATMACA KİMDİR?

İbrahim Atmaca, 1976 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Ceylanpınar'da tamamladı. Evli ve 5 çocuk babası olan Atmaca, Mısır kurutma Tesisi inşaa edip çiftçilere ve bölgelere hizmetler vermekte. Birçok sivil toplum ve yardım kurluşunda görev aldı. Gençlerin sosyal aktivitelerine ve spor müsabakalarına öncülük etti.