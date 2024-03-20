İdris Nebi Hatipoğlu hayatı ve biyografisi! AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipolu nereli

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eskişehir için vaatlerini açıkladı mı? vatandaşlar 31 Mart Pazar günü adaylarını seçmek için oy verecek. Nebi Hatipoğlu'nun biyografisi ve vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlere sayılı günler kaldı. 31 Mart Pazar günü halk adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Eskişehir için vaatleri neler? Yerel seçimlere dair pek çok konu merak ediliyor. İdris Nebi Hatipoğlu'nun kariyer hayatı nasıl, evli mi? Detaylar içeriğimizde

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

İdris Nebi Hatipoğlu, 1975 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Bilkent Üniversitesinde Muhasebe ön lisans eğitimini tamamlayan Hatipoğlu, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

2006-2007 sezonunda Eskişehir spor kulübünün başkanlığının üstlendi. Başkan olduğu dönemde Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspora kaynaklar bulundu ve takım Süper Lig'e yükseldi.

2023 genel seçimlerinde İyi Parti'nin 1.sırada Eskişehir milletvekili adayı olan Hatipoğlu, 28.dönem TBMM'ye İyi Parti Milletvekili oldu. 2 Kasım 2023 tarihinde İyi Parti'den istifa etti ve 7 Kasım 2023 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

2024 yerel seçimlerinde AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İdris Nebi Hatipoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.