İkram Akkaya'nın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya nereli

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 18:41 - Güncelleme: 19 Mart 2024 18:49 - Güncelleme:

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2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart Pazar günü vatandaşlar belediye başkanlarını seçmek için sandık başına toplanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya kim, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...