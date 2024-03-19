İkram Akkaya'nın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya nereli
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2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart Pazar günü vatandaşlar belediye başkanlarını seçmek için sandık başına toplanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya kim, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Bursa için vaatlerini açıkladı mı? Bursa'dan aday olan İkram Akkaya'nın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İkram Akkaya'nın kariyer hayatı ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İkram Akkaya evli mi? Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya'nın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik
İKRAM AKKAYA KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İkram Akkaya, üniversite mezunu ve avukattır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi