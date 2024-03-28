İlkay Çiçek hayatı ve biyografisi! CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek kimdir?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. İlkay Çiçek kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in hayatı ve biyografisi araştırılmakta. İlkay Çiçek evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...
İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?
Siyasi hayatına CHP gençlik kollarında başlayan İlkay Çiçek, 22 yıldır aktif siyasi hayatını sürdürmektedir. 2019 yerel seçimlerinde Menderes Cüneytbey Mahalle Muhtarı olarak seçilen Çiçek, görevini sürdürmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Menderes Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.
SEÇİM VAATLERİ
İlkay Çiçek'in seçim vaatleri arasında 7/24 Veterinerlik Hizmeti, yer altı otoparkı, Menderes Cem Evi, sahil bölgelerine doğal gaz, Menderes Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Açık Kapalı Düğün Salonları, Kapalı Pazar Yerleri, üniversite öğrencilerine kart, anaokulu ve yuva merkezi projeleri yer alıyor.