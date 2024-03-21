İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer'in biyografisi

2024 yerel seçim çalışmaları hızla devam ederken belediye başkan adaylarının biyografileri arama motorlarında öne çıkıyor. Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail Özer'in eğitim durumu ve kariyer hayatı nasıl? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Karabük'ten aday olan İsmail Özer'in kim olduğu ve vaatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İsmail Özer'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Karabük için vaatlerini açıkladı mı? İsmail Özer'in hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler araştırdık

İSMAİL ÖZER KİMDİR?

İsmail Özer, 1983 yılında Karabük'te dünyaya geldi. Sırasıyla İlk ve ortaöğrenimini Merkez Atatürk ilkokulunda, Liseyi Karabük Ticaret Lisesinde ve üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

Ticarete ilk adımını 2005 yılında atan İsmail Özer, Özer Mağazaları firmasında yöneticilik görevini yürütmektedir.

Yeniden Refah Partisi Kurucu Üyesi olan İsmail Özer, 2022 yılında Karabük Yeniden Refah Partisi İl Başkanı oldu.

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer, evli iki çocuk babasıdır.