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Haberler > Biyografi > İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisi

İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin'in hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. İsmail Yetişkin'in kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin'in hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında Seferihisar'da doğdu. Lise eğitimini Seferihisar Asil Nadir Lisesi'nde tamamladı. İş hayatına tarım ve ticaretle ilgilenerek başlayan Yetişkin, uzun yıllar Seferihisar Dutlaraltı'nda esnaflık yaparak devam etti.

27 yıl boyunca aktif olarak  Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 52 oyla Seferihisar Belediye Başkanı seçilen Yetişkin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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