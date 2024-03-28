İzzet Demircioğlu kimdir? CHP Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu'nun biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 16:04 - Güncelleme: 28 Mart 2024 16:13 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında CHP Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, ne iş yapıyor? İzzet Demircioğlu vaatlerini açıkladı mı? Kariyer hayatı ne zaman başladı? İşte, hayatı ve biyografisi