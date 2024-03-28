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Haberler > Biyografi > İzzet Demircioğlu kimdir? CHP Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu'nun biyografisi

İzzet Demircioğlu kimdir? CHP Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu'nun biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzzet Demircioğlu kimdir? CHP Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu&#039;nun biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında CHP Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, ne iş yapıyor? İzzet Demircioğlu vaatlerini açıkladı mı? Kariyer hayatı ne zaman başladı? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında İlçe Belediye Başkan Adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayaş'tan aday olan Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu kimdir, memleketi neresi, ne zaman doğdu? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? İzzet Demircioğlu hakkında merak edilen bilgileri sizler için derledik 

İZZET DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde Ayaş'tan aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu, iş insanı ve üniversite mezunudur.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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