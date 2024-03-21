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Haberler > Biyografi > Kıvanç Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya kimdir

Kıvanç Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya kimdir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kıvanç Çetinkaya&#039;nın hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya kimdir

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Antalya için vaatleri neler? Antalya'dan aday olan Kıvanç Çetinkaya'nın eğitim ve kariyer hayatı araştırılıyor. İşte, Kıvanç Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Belediye başkan adaylarının seçim vaatleri merak konusu. Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Kıvanç Çetinkaya kaç yaşında, evli mi? Antalya'dan aday olan Kıvanç Çetinkaya'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Yerel seçimlere dair birçok konu merak edilmekte. Kıvanç Çetinkaya'nın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik 

KIVANÇ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Kıvanç Çetinkaya, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Antalya Anadolu Lisesinden mezun olan Çetinkaya, eğitmini Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. 

2012 yılında kurduğu mimari tasarım ve inşaat şirketiyle meslek hayatına başlayan Kıvanç Çetinkaya halen bu görevine devam etmekte. 

İleri seviyede İngilizce bilen Kıvanç Çetinkaya, evli ve bir kız çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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