Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay kimdir? Yaşı kaç? Aslen nereli?

14 Aralık 2023 22:51 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 22:52

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İkinci sezonuyla ekranlara gelen Kuş Uçuşu dizisinin karakteri Lale Kıran'ı oynayan Birce Akalay performansıyla damga vurdu. Televizyon dünyasındaki çekişmeleri anlatan dizide bir spikeri oynayan Birce Akalay'ın yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Kuş Uçuşu dizisi ilk sezonundan sonra ikinci sezonu da gündem oldu.

KUŞ UÇUŞU'NUN LALE KIRAN'I BİRCE AKALAY KİMDİR?

19 Haziran 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümündeki lise eğitimi aldı. Burada eğitimini ikincilikle tamamlayan Birca Akalay ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünü kazandı. Ancak okulun 3. sınıfında bölümü bırakarak tiyatroya yöneldi. Yaşı nedeniyle devlet tiyatrosuna alınmayan Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünü kazandı.

Eğitimini tamamladıktan sonra dizi sektörüyle başladı. Yer Gök Aşk dizisindeki Havva karakteri sonrası parlayan Akalay özel tiyatrolarda yer aldı. Başarılarına oyunculukla değil aynı zamanda 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil ederekte eklemeler yaptı. Kader, Asi, Ben Onu Çok Sevdim, Siyah Beyaz Aşk tarzında dizilerde yer aldı.