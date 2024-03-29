Levent Koç'un hayatı ve biyografisi! CHP Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mart 2024 09:55 - Güncelleme: 29 Mart 2024 10:04 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde Haymana'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Levent Koç'un eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Levent Koç'un hayatı araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi