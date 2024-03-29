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Haberler > Biyografi > Levent Koç'un hayatı ve biyografisi! CHP Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir?

Levent Koç'un hayatı ve biyografisi! CHP Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Levent Koç&#039;un hayatı ve biyografisi! CHP Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde Haymana'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Levent Koç'un eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Levent Koç'un hayatı araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri arama motorlarında öne çıkıyor. Haymana'dan aday olan Levent Koç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Seçim vaatlerini açıkladı mı? Levent Koç'un hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde

LEVENT KOÇ KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde CHP Haymana Belediye Başkan Adayı olan Levent Koç, üniversite mezunu ve okul müdürüdür. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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