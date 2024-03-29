Levent Koç'un hayatı ve biyografisi! CHP Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir?
Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde Haymana'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Levent Koç kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Levent Koç'un eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Levent Koç'un hayatı araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi
Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri arama motorlarında öne çıkıyor. Haymana'dan aday olan Levent Koç kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Seçim vaatlerini açıkladı mı? Levent Koç'un hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde
LEVENT KOÇ KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde CHP Haymana Belediye Başkan Adayı olan Levent Koç, üniversite mezunu ve okul müdürüdür.
Düzenleyen: Canan Kemikli - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi