Mehmet Ali Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç hakkında merak edilenler

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mehmet Ali Kılıç nereli, eğitim durumu nedir? Mardin için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu merak ediliyor. İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Kılıç'ın hayatına dair konular merak ediliyor. Mardin'den aday olan M. Ali Kılıç'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? Evli mi? Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç'a dair merak edilenleri sizler için cevapladık

MEHMET ALİ KILIÇ KİMDİR?

Mehmet Ali Kılıç, 1959 yılında Mardin, Kızıltepe ilçesinde dünyaya geldi. Mardin Eğitim Enstitüsünden mezun olan Kılıç, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamladı. 1979-1987 yılları arasında Erzincan, Samsun, Kırşehir'de öğretmenlik yaptı. 1993 yılına kadar çeşitli illerde şube müdürü olarak görev aldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Daire Başkanlığına ve aynı üniversitede de Genel Sekreterliğe kadar yükseldi.

Kamu İhale Kurumunda Başkanlık Müşaviri olarak çalışmalar yaptı. Akademik Araştırma ve Geliştirme Vakfı başkan yardımcılığı ve Sosyal Etütler Derneği başkanı olarak çeşitli kurumlarda yer aldı.

2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç, evli ve 4 çocuk babasıdır.