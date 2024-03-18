Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Biyografi > Mehmet Ali Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç hakkında merak edilenler

Mehmet Ali Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç hakkında merak edilenler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Ali Kılıç&#039;ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç hakkında merak edilenler

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mehmet Ali Kılıç nereli, eğitim durumu nedir? Mardin için vaatleri neler? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu merak ediliyor. İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Kılıç'ın hayatına dair konular merak ediliyor. Mardin'den aday olan M. Ali Kılıç'ın eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? Evli mi? Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç'a dair merak edilenleri sizler için cevapladık 

MEHMET ALİ KILIÇ KİMDİR?

Mehmet Ali Kılıç, 1959 yılında Mardin, Kızıltepe ilçesinde dünyaya geldi. Mardin Eğitim Enstitüsünden mezun olan Kılıç, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamladı. 1979-1987 yılları arasında Erzincan, Samsun, Kırşehir'de öğretmenlik yaptı. 1993 yılına kadar çeşitli illerde şube müdürü olarak görev aldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Daire Başkanlığına ve aynı üniversitede de Genel Sekreterliğe kadar yükseldi. 

Kamu İhale Kurumunda Başkanlık Müşaviri olarak çalışmalar yaptı. Akademik Araştırma ve Geliştirme Vakfı başkan yardımcılığı ve Sosyal Etütler Derneği başkanı olarak çeşitli kurumlarda yer aldı. 

2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç, evli ve 4 çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hüseyin Acarlar'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acarlar'ın vaatleri - BiyografiHüseyin Acarlar'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acarlar'ın vaatleriMuhammet Yıldız kimdir? Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız'ın biyografisi - BiyografiMuhammet Yıldız kimdir? Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Muhammet Yıldız'ın biyografisiBarbaros Baltacı kim, nereli? Saadet Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Sinop Baltacı'nın biyografisi - BiyografiBarbaros Baltacı kim, nereli? Saadet Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Sinop Baltacı'nın biyografisiZeki Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç nereli - BiyografiZeki Kılıç'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Zeki Kılıç nereliÖmer Abdullah Ayhan'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan'ın mesleki kariyeri - BiyografiÖmer Abdullah Ayhan'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan'ın mesleki kariyeriKasım Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım'ın mesleki kariyeri - BiyografiKasım Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Yıldırım'ın mesleki kariyeriAhmet Çakır'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır nereli - BiyografiAhmet Çakır'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır nereliAbdullah Akbaş'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş kimdir - BiyografiAbdullah Akbaş'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş kimdirSüleyman Akar'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar hakkında merak edilenler - BiyografiSüleyman Akar'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar hakkında merak edilenlerMustafa Koyuncu'nun hayatı ve biyografisi! CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kimdir - BiyografiMustafa Koyuncu'nun hayatı ve biyografisi! CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kimdir
Sonraki Haber Yükleniyor...