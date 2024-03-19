Mehmet Erdoğan kimdir? Deva Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan'ın hayatı

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları vatandaşlar tarafından dikkat çekiyor. Deva Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Belediye başkan adaylarının biyografileri arama motorlarında öne çıkıyor. Deva Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan'ın hayatına dair detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan kimdir, biyografisi nedir? Sakarya'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan kim, nereli, kaç yaşında? Sakarya için vaatlerini açıkladı mı? Mehmet Erdoğan'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Deva Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde

MEHMET ERDOĞAN KİMDİR?

1961 yılında Düzce'de dünyaya gelen Mehmet Erdoğan, ilk ve ortaöğretimini Sakarya'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Mehmet Erdoğan, 1985 yılında kendi şirketini kurdu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu üyeliği ve Sakarya birinci ve ikinci Organize Sanayi Bölgelerinde Kurucu Müteşebbis görevlerini ifa etti.

2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Erdoğan, evli ve iki çocuk babasıdır.