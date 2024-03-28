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Haberler > Biyografi > Mehmet Ergün Turan'ın biyografisi! AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı M. Ergün Turan kimdir?

Mehmet Ergün Turan'ın biyografisi! AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı M. Ergün Turan kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Ergün Turan&#039;ın biyografisi! AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı M. Ergün Turan kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih'ten aday olan Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan'ın biyografisi ve kariyer hayatı araştırılıyor. Mehmet Ergün Turan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? M. Ergün Turan'ın hayatına dair detaylar ve daha fazlası içeriğimizde

2024 yere seçim çalışmaları hız kesmeden devam ederken ilçe belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve biyografileri öne çıkıyor. Fatih'ten aday olan Mehmet Ergün Turan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Belediye Başkan Adayı M. Ergün Turan'ın siyasi kariyeri ne zaman başladı? İşte, hayatı ve biyografisi 

MEHMET ERGÜN TURAN KİMDİR?

Mehmet Ergün Turan, 1967 yılında İstanbul’da dünyaya girdi. Aslen Trabzonludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan M. Ergün Turan, uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu.

Kamu hizmeti kapsamında, 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği yaptı.

Mehmet Ergün Turan, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği ve ardından 2009-2014 döneminde de İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini ifa etti. Ardından 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görevine getirildi. Mehmet Ergün Turan, TOKİ Başkanlığı döneminde, Türkiye’nin dört bir yanında tamamı 6 kat veya daha az katlı olmak üzere 200 binin üzerinde konut inşa edilmesine öncülük etti. 2018 yılında bu görevinden ayrıldı.

2019 yılında Fatih Belediye Başkanı seçilen M. Ergün Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.

 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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