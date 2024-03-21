Mehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim'in biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şafi Erim'in biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ağrı'dan aday olan M. Şafi Erim kimdir, nereli, kaç yaşında? Ağrı için vaatleri neler? Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim'in eğitim durumu nedir, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında birçok konu gündemi meşgul etmekte. Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şafi Erim kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. M. Şafi Erim'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Ağrı için vaatlerini açıkladı mı? Mehmet Şafi Erim'İn hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık

MEHMET ŞAFİ ERİM KİMDİR?

Mehmet Şafi Erim, 1970 tarihinde Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde dünyaya geldi. İmam Hatip ortaokulu, Spor Meslek Lisesi ve 1995 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. M. Şafi Erim, 1985-1991 yılları arasında boks ile uğraştı. 11 yıl amatör futbol ile uğraşan Erim'in mezuniyet branşı güreş olup yardımcı branşı basketboldur.