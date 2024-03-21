Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Mehmet Ziya Buyankara kimdir? Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı M. Ziya Buyankara'nın biyografisi

Mehmet Ziya Buyankara kimdir? Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı M. Ziya Buyankara'nın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Ziya Buyankara kimdir? Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı M. Ziya Buyankara&#039;nın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara kimdir, nereli, kaç yaşında? Bingöl'den aday olan Mehmet Ziya Buyankara kimdir, ne iş yapıyor, hangi okuldan mezun? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının kim olduğu ve biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? M. Ziya Buyankara'nın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Bingöl için vaatleri neler? Mehmet Ziya Buyankara'nın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik 

MEHMET ZİYA BUYANKARA KİMDİR?

Mehmet Ziya Buyankara 1959 yılında Bingöl'ün Altınışık köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bingöl'de alan Buyankara, Diyarbakır Eğitim Ensititüsünde Sosyal Bilgiler bölümü ve Anadolu Üniversitesinde Tarih bölümünden mezun oldu. 42 yıllık görev süresince 40 yılını çeşitli kurumlarda idareci olarak tamamladı. 2011 yılında Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı. 4 yıl sonra Sağlık Bakanlığında Bakan Müşaviri olarak görevini ifa etti ve 2017'de emekliye ayrıldı. 

Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadir Çalışıcı'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir? - BiyografiKadir Çalışıcı'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir?Sedat Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın'ın vaatleri - BiyografiSedat Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın'ın vaatleriİsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer'in biyografisi - Biyografiİsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer'in biyografisiZekai Narin'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdir - BiyografiZekai Narin'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kimdirŞafak Soy'un hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kimdir - BiyografiŞafak Soy'un hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kimdirFaruk Bayrakdar'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar nereli - BiyografiFaruk Bayrakdar'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar nereliMehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim'in biyografisi - BiyografiMehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim'in biyografisiCenap Ekinci'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci'nin vaatleri - BiyografiCenap Ekinci'nin hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cenap Ekinci'nin vaatleriSuat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç'ın biyografisi - BiyografiSuat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç'ın biyografisiKıvanç Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya kimdir - BiyografiKıvanç Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya kimdir
Sonraki Haber Yükleniyor...