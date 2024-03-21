Mehmet Ziya Buyankara kimdir? Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı M. Ziya Buyankara'nın biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara kimdir, nereli, kaç yaşında? Bingöl'den aday olan Mehmet Ziya Buyankara kimdir, ne iş yapıyor, hangi okuldan mezun? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının kim olduğu ve biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? M. Ziya Buyankara'nın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Bingöl için vaatleri neler? Mehmet Ziya Buyankara'nın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik

MEHMET ZİYA BUYANKARA KİMDİR?

Mehmet Ziya Buyankara 1959 yılında Bingöl'ün Altınışık köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bingöl'de alan Buyankara, Diyarbakır Eğitim Ensititüsünde Sosyal Bilgiler bölümü ve Anadolu Üniversitesinde Tarih bölümünden mezun oldu. 42 yıllık görev süresince 40 yılını çeşitli kurumlarda idareci olarak tamamladı. 2011 yılında Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı. 4 yıl sonra Sağlık Bakanlığında Bakan Müşaviri olarak görevini ifa etti ve 2017'de emekliye ayrıldı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.