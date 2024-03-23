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Haberler > Biyografi > Meral Danış Beştaş kimdir? Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın biyografisi

Meral Danış Beştaş kimdir? Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meral Danış Beştaş kimdir? Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İstanbul için vaatleri neler? Meral Danış Beştaş'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş kimdir, memleketi neresi, ne iş yapıyor? Vatandaşlar, Meral Danış Beştaş'ın eğitim durumunu, kariyer hayatını sorguluyor. Meral Danış Beştaş'ın eğitim durumu ve mesleği nediir? İstanbul için vaatleri neler? M. Danış Beştaş'a dair merak edilenleri sizler için derledik 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

Meral Danış Beştaş, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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