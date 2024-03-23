Meral Danış Beştaş kimdir? Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 09:58 - Güncelleme: 23 Mart 2024 10:45 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Dem Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İstanbul için vaatleri neler? Meral Danış Beştaş'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi