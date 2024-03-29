Mesut Özarslan'ın hayatı ve biyografisi! CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan'ın mesleki kariyeri

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan'ın kim olduğu merak ediliyor. Mesut Özarslan kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Mesut Özarslan'ın eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? İşte, detaylar

2024 yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri seçmen kitlesi tarafından merak ediliyor. CHP'den aday olan Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Seçim vaatleri ve eğitim durumu nedir? Mesut Özarslan'ın hayatı hakkında merak edilen detayları araştırdık

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Mesut Özarslan, 1976 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamladı.



Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümününde bitirdi. Özarslan, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede tamamladı ve yine aynı üniversitenin akademik kadrosunda görev aldı. 2002 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürülüğü görevine başladı. Daha sonra Başbakanlık Pakistan Deprem Bölgesi Koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra kendi kurduğu GEOLİMİT MÜHENDİSLİK A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatına devam etmektedir.