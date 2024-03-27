Mesut Üner nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimler kapsamında ilçe belediye başkan adayları oylanacak. Çatalca'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Mesut Üner kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Seçim çalışmaları neler? Mesut Üner'in eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? Evli mi? Merak edilen detaylar ve daha fazlası içeriğimizde

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimi için vatandaşlar adayların biyografilerini ve seçim vaatlerini merak ediyor. Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mesut Üner'in eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Çatalca'dan aday olan Mesut Üner'in hayatına dair merak edilen detayları sizler için derledik

MESUT ÜNER KİMDİR?

Mesut Üner, 1975 İstanbul Muratbey’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamladı. Ardından Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mimar olarak mezun oldu.

1998 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmalar yapmaya başladı. 1998-2009 Tepecik Belediyesinde görev yapan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yaptı.

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı.

2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.

Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.