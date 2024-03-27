Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Mesut Üner nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in hayatı ve biyografisi

Mesut Üner nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mesut Üner nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner&#039;in hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimler kapsamında ilçe belediye başkan adayları oylanacak. Çatalca'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Mesut Üner kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Seçim çalışmaları neler? Mesut Üner'in eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? Evli mi? Merak edilen detaylar ve daha fazlası içeriğimizde

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimi için vatandaşlar adayların biyografilerini ve seçim vaatlerini merak ediyor. Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mesut Üner'in eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Çatalca'dan aday olan Mesut Üner'in hayatına dair merak edilen detayları sizler için derledik 

MESUT ÜNER KİMDİR?

Mesut Üner, 1975 İstanbul Muratbey’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamladı. Ardından Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mimar olarak mezun oldu.

1998 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmalar yapmaya başladı. 1998-2009 Tepecik Belediyesinde görev yapan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yaptı.

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı.

2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.

Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haydar Ali Yıldız'ın biyografisi! AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız kimdir? - BiyografiHaydar Ali Yıldız'ın biyografisi! AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız kimdir?Volkan Yılmaz kimdir? MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın biyografisi - BiyografiVolkan Yılmaz kimdir? MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın biyografisiMustafa Günaydın kimdir, nereli? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisi - BiyografiMustafa Günaydın kimdir, nereli? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisiMurat Aydın kimdir, nereli? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın hayatı ve biyografisi - BiyografiMurat Aydın kimdir, nereli? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın hayatı ve biyografisiİlknur Kovaç Bayraktar kimdir, nereli? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar hayatı ve biyografisi - Biyografiİlknur Kovaç Bayraktar kimdir, nereli? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar hayatı ve biyografisiNaşit Birgüvi'nin hayatı ve biyografisi! Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi kimdir? - BiyografiNaşit Birgüvi'nin hayatı ve biyografisi! Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi kimdir?Yasin Kartoğlu kimdir, nereli? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu hayatı ve biyografisi - BiyografiYasin Kartoğlu kimdir, nereli? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu hayatı ve biyografisiAli Talip Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir hayatı ve biyografisi - BiyografiAli Talip Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir hayatı ve biyografisiCüneyt Oğuz'un hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un mesleki kariyeri - BiyografiCüneyt Oğuz'un hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz'un mesleki kariyeriHakan Bahadır kimdir, nereli? AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır hayatı ve biyografisi - BiyografiHakan Bahadır kimdir, nereli? AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır hayatı ve biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...