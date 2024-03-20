Mesut Yıldırım kimdir? Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım biyografisi ve hayatı

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 18:10 - Güncelleme: 20 Mart 2024 18:22 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım'ın kim olduğu merak ediliyor. Yozgat'tan aday olan Mesut Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini araştırıyor. İşte, Mesut Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi