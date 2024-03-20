Mesut Yıldırım kimdir? Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım biyografisi ve hayatı
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım'ın kim olduğu merak ediliyor. Yozgat'tan aday olan Mesut Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini araştırıyor. İşte, Mesut Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimler kapsamında pek çok konuu gündemi meşgul ediyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde vatandaşlar belediye başkan adaylarına oy verecek. Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı kimdir? Yozgat'tan aday olan Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yozgat için vaatleri neler? Mesut Yıldırım hakkında merak edilen detayları araştırdık
MESUT YILDIRIM KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, esnaf ve lise mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi