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Haberler > Biyografi > Muhammed Aydoğar kimdir? Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar'ın biyografisi

Muhammed Aydoğar kimdir? Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muhammed Aydoğar kimdir? Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Yerel seçimlere dair pek çok konu öne çıkıyor. Kahramanmaraş'tan aday olan Muhammed Aydoğar'ın hayatı ve biyografisi içeriğimizde

2024 yerel seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yerel seçimlere dair pek çok konu öne çıkarken belediye başkan adaylarının seçim vaatleri merak konusu. Muhammed Aydoğar'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Kahramanmaraş içi vaatleri neler? Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar'ın hayatına dair bilgiler ve detayları sizler için derledik 

MUHAMMED AYDOĞAR KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Makine Mühendisi ve üniversite mezunudur. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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