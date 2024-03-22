Muhammed Aydoğar kimdir? Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 14:26 - Güncelleme: 22 Mart 2024 14:36 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Yerel seçimlere dair pek çok konu öne çıkıyor. Kahramanmaraş'tan aday olan Muhammed Aydoğar'ın hayatı ve biyografisi içeriğimizde