Muhammed Sabır Fırat kimdir? Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Sabır Fırat'ın biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 13:30 - Güncelleme: 18 Mart 2024 13:56 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimleride aday olan Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammet Sabır Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli? M. Sabır Fırat ne iş yapıyor, mesleği ne? Diyarbakır'dan aday olan Muhammet Sabır Fırat'ın eğitim durumu nedir, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi