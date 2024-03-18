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Haberler > Biyografi > Muhammed Sabır Fırat kimdir? Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Sabır Fırat'ın biyografisi

Muhammed Sabır Fırat kimdir? Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Sabır Fırat'ın biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muhammed Sabır Fırat kimdir? Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Sabır Fırat&#039;ın biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimleride aday olan Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammet Sabır Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli? M. Sabır Fırat ne iş yapıyor, mesleği ne? Diyarbakır'dan aday olan Muhammet Sabır Fırat'ın eğitim durumu nedir, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Belediye başkan adaylarının biyografileri ve mesleki kariyerleri gündeme geliyor. Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammet Sabır Fırat kimdir, nereli, kaç yaşında? M. Sabır Fırat'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? M. Sabır Fırat'ın kariyer hayatı dikkat çekiyor. Saadet Partisi Diyarbakır Büyükiehir Belediye Başkan Adayı M. Sabır Fırat'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde

MUHAMMED SABIR FIRAT KİMDİR?

Muhammed Sabır Fırat, 1991 yılında Erzurum'un Hınıs ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. M. Sabır Fırat, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ve Anadolu Üniversite Maliye Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Eğitimi, Mülteci Hukuku Eğitimi ve Uzlaştırma Eğitimi gibi hukuk alanlarında sertifika ve eğitim programlarına katılım gösterdi. 

Ankara'da serbest avukat olup aynı zamanda Erzurum'da ziraat ile uğraşmaktadır. Orta derecede İngilizce bilen M. Sabır Fırat, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesidir. 

M. Sabır Fırat, 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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